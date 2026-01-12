Трамп заявил, что «спас» НАТО, и приравнял оборону Гренландии к двум собачьим упряжкам

Президент США Дональд Трамп заявил, что он «спас НАТО», заставив страны-члены тратить на оборону 5% ВВП. Об этом он сказал журналистам на борту самолета Air Force One 11 января.

«Я тот, кто спас НАТО. Я тот, кто заставил их платить 5,5% ВВП. Было 2%, и они не платили… У вас не было бы НАТО, если бы я не был президентом», — заявил Трамп.

Он также не исключил вывода США из состава Альянса.

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«Возможно, если бы я это сделал, то сэкономил бы много денег. Но мне нравится НАТО. Я просто спрашиваю себя, нужно ли нам НАТО, будут ли они нас поддерживать? Мы тратим много денег на НАТО, и я не уверен, что они сделали бы это», — сказал американский президент.

Трамп также высказался об обороне Гренландии и заявил, что не позволит России или Китаю захватить ее.

«Гренландия в основном защищается двумя собачьими упряжками. Знаете, какова их оборона? Две собачьи упряжки. Между тем вы имеете российские эсминцы и подводные лодки и китайские эсминцы и подводные лодки, которые передвигаются по всему региону. Мы не позволим этому произойти», — сказал президент США.

Он считает, что если США не захватят Гренландию, то это сделает Россия или Китай, и повторил, что не позволит этого.

Инфографика: NV

10 января Daily Mail писала, что Трамп отдал приказ Объединенному командованию специальных операций США подготовить план возможного вторжения в Гренландию.

11 января газета The Telegraph писала, что Лондон ведет переговоры с европейскими союзниками о возможном размещении в Гренландии военных сил НАТО на фоне заявлений Трампа об опасности захвата острова Россией или Китаем.