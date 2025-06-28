«Очень любезно»: Трамп похвалил высказывания Путина и заявил, что диктатор «снова уважает» США

Дональд Трамп назвал «прекрасными и очень любезными» высказывания российского диктатора Владимира Путина, который заявил, что относится к нынешнему президенту США «с большим уважением». Об этом он заявил во время общения с журналистами в Белом доме 27 июня.

Трамп считает, что Путин «снова уважает» Америку, а год назад, по его словам, этого уважения не было.

«Путин уважает нашу страну. И глава Китая Си [Цзиньпин] уважает нашу страну. [Глава КНДР] Ким Чен Ын уважает нашу страну. Они снова уважают нашу страну. Всего год назад мы не были страной, которую уважают», — заявил Трамп.

Он в очередной раз обвинил администрацию бывшего президента США Джо Байдена в некомпетентности.

27 июня Путин во время общения с пропагандистами заявил, что отношения России с США «начинают выравниваться». Он также утверждает, что его встреча с Трампом вполне возможна, и российская сторона «с удовольствием будет ее готовить». Диктатор льстиво сказал, что относится к Трампу «с большим уважением», назвав его «мужественным человеком».

25 июня Financial Times обратила внимание, что Дональд Трамп на саммите НАТО поменял свой тон по отношению к Путину, заняв более жесткую позицию. Тогда как к президенту Украины Владимиру Зеленскому он выразил расположение, назвав его «очень милым».

Так, Трамп подтвердил, что Путин может иметь территориальные амбиции за пределами Украины, но считает, что диктатора «ввели в заблуждение». Он также резко отреагировал на инициативу Путина относительно посредничества в войне с Ираном, призвав его завершить войну в Украине.