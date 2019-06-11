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Трамп заявил, что получил «прекрасное» письмо от Ким Чен Ына

Сегодня, 20:12
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Трамп заявил, что получил «прекрасное» письмо от Ким Чен Ына - фото

REUTERS/Leah Millis

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «прекрасное» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает The Hill.

Глава Белого дома назвал письмо «очень теплым» и «очень хорошим» и выразил уверенность, что обе стороны смогут прийти к соглашению по ядерной программе.

«У нас очень хорошие отношения», — сказал Трамп, допустив новую встречу с Ким Чен Ыном.

Напомним, второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.

По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.

Теги:   США Дональд Трамп Северная Корея Ким Чен Ын КНДР

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