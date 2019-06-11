Трамп заявил, что получил «прекрасное» письмо от Ким Чен Ына Сегодня, 20:12 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил «прекрасное» письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Об этом сообщает The Hill.

Глава Белого дома назвал письмо «очень теплым» и «очень хорошим» и выразил уверенность, что обе стороны смогут прийти к соглашению по ядерной программе.

«У нас очень хорошие отношения», — сказал Трамп, допустив новую встречу с Ким Чен Ыном.

Напомним, второй саммит КНДР — США прошел в Ханое 27−28 февраля. Переговоры президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына завершились досрочно во время второго дня саммита. Стороны также не пришли к согласию по ряду вопросов.



По словам Дональда Трампа, переговоры сорвались из-за того, что КНДР потребовала полной отмены санкций.

В КНДР заявили, что к провалу переговоров между лидером Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом привела «самовольная и нечестная» позиция Вашингтона.