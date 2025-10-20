Трамп заявил, что Украина может победить в войне, но это маловероятно

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в то, что Украина может победить в войне, развязанной Россией, однако добавил, что это маловероятно. Об этом сообщает CNN в понедельник, 20 октября.

«Они все еще могут победить. Я не думаю, что они это сделают, но они все еще могут победить», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме вместе с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе.

Журналисты напомнили Трампу его слова в прошлом месяце, что Украина с помощью партнеров может вернуть себе все оккупированные территории. Президент США ответил, что никогда не говорил, что Украина победит, но это возможно.

«Все возможно. Знаете, война — это очень странная штука. Случается много плохого. Случается много хорошего», — сказал он.

Ранее издание Financial Times написало, что во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября Дональд Трамп призвал его принять условия российского диктатора Владимира Путина.

По словам источников FT, президент США отверг карты линии фронта в Украине, настаивал на том, чтобы Зеленский передал Путину всю Донецкую область, и неоднократно повторял тезисы, которые российский диктатор высказал во время их разговора за день до того.

Позже Трамп отрицал, что во время встречи с Зеленским настаивал на передаче России территории всей Донецкой области. По словам американского президента, вопрос передачи Донбасса России «никогда не поднимался» в переговорах с Украиной. Трамп подчеркнул, что сейчас ключевой задачей является сосредоточение усилий на прекращении боевых действий и соблюдении режима тишины на фронте.

20 октября Владимир Зеленский выразил мнение, что Украина приблизилась к окончанию войны с Россией.

«Мы приблизились к возможному окончанию войны. Я точно вам говорю. Это не значит, что она точно закончится, но президенту Трампу удалось многое на Ближнем Востоке, и на этой волне он хочет закончить войну России против Украины», — подчеркнул Зеленский.