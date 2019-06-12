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Трамп заявил, что может встретиться с Путиным на саммите G20 в Японии

Сегодня, 20:49
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Трамп заявил, что может встретиться с Путиным на саммите G20 в Японии - фото

REUTERS/Leah Millis

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в Японии.

Как передает CBS News, он также планирует провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20.

Однако в Кремле заявили, что не получали от Вашингтона никаких сигналов о встрече президентов России и США.

«Нет, до сих пор мы никаких официальных сигналов от Вашингтона не получали, и по официальным каналам встречу американцы никак не инициировали», — сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Саммит G20 запланирован на 28−29 июня в Осаке.

Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.

Теги:   Большая двадцатка Осака Владимир Путин Россия США Дональд Трамп

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