Трамп заявил, что может встретиться с Путиным на саммите G20 в Японии Сегодня, 20:49 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Leah Millis Дональд Трамп REUTERS/Leah Millis

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным во время саммита Большой двадцатки (G20) в Японии.

Как передает CBS News, он также планирует провести встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в кулуарах саммита G20.

Однако в Кремле заявили, что не получали от Вашингтона никаких сигналов о встрече президентов России и США.

«Нет, до сих пор мы никаких официальных сигналов от Вашингтона не получали, и по официальным каналам встречу американцы никак не инициировали», — сказал Интерфаксу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Саммит G20 запланирован на 28−29 июня в Осаке.

Дональд Трамп и Владимир Путин провели первые переговоры на саммите G20 в Гамбурге в 2017 году. Последняя запланированная встреча в Аргентине не состоялась из-за захвата украинских кораблей в Керченском проливе. Трамп внезапно отменил встречу с Путиным, поскольку Россия отказалась освободить украинские корабли и моряков.