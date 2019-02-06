Трамп заявил, что если бы не стал президентом, то США ждала бы война с КНДР
Выступая перед Конгресом США, президент Дональд Трамп заявил, что если бы его не выбрали в 2016 году президентом, то страну ждала бы полномасштабная война с Северной Кореей.
Он также подтвердил дату и место встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, передает ВВС.
"Мы продолжаем мирные переговоры с представителями КНДР. Я убежден, что если бы я не стал президентом, то США были бы вовлечены в полномасштабную войну с КНДР. У нас отличные отношения с Ким Чен Ыном. Наша следующая встреча пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме", - заявил Трамп.
12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".