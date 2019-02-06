Трамп заявил, что если бы не стал президентом, то США ждала бы война с КНДР Сегодня, 05:28 10 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Дональд Трамп ЕРА

Выступая перед Конгресом США, президент Дональд Трамп заявил, что если бы его не выбрали в 2016 году президентом, то страну ждала бы полномасштабная война с Северной Кореей.

Он также подтвердил дату и место встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, передает ВВС.

"Мы продолжаем мирные переговоры с представителями КНДР. Я убежден, что если бы я не стал президентом, то США были бы вовлечены в полномасштабную войну с КНДР. У нас отличные отношения с Ким Чен Ыном. Наша следующая встреча пройдет 27-28 февраля во Вьетнаме", - заявил Трамп.

US President Donald Trump announces a second summit with North Korean leader Kim Jong-un in Vietnam in late February#SOTU https://t.co/zFC2dSynzQ pic.twitter.com/I8lMxYWIoW — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 6 февраля 2019 г.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".