Трамп повторил, что разочарован Путиным, но еще «не закончил с ним»

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован российским диктатором Владимиром Путиным, но «не закончил с ним».

В интервью BBC Трамп сказал, что четыре раза думал, что соглашение с Россией о прекращении войны в Украине возможно.

Отвечая на вопрос о том, доверяет ли он Путину, президент США отметил: «Я почти никому не доверяю».

«Я разочарован в нем, но я не закончил с ним», — отметил лидер Белого дома.

В то же время Трамп подчеркнул, что работает над тем, чтобы заставить российского диктатора остановить кровопролитие.

Реклама

«У нас замечательные разговоры. Я скажу: „Это хорошо, я буду думать, что мы близки к тому, чтобы это сделать“, — а потом он разрушает здание в Киеве», — добавил американский президент.

14 июля Дональд Трамп объявил, что США и НАТО заключили соглашение о поставках оружия в Украину. По его словам, США будут производить «лучшее в мире» оружие и продавать его НАТО, а Альянс будет координировать поставки в Украину.

Читайте также: В ISW проанализировали последние заявления Трампа о военной помощи Украине и возможных санкциях против России

Трамп также сказал, что благодаря соглашению Украина получит вооружение на миллиарды долларов. Он заявил, что «очень недоволен» Россией, и пригрозил 100% пошлинами, если за 50 дней мирное соглашение с Украиной не будет достигнуто.

Также американский президент сообщил, что некоторые страны, которые имеют ЗРК Patriot, могут в ближайшее время передать их Украине.