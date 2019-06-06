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Трамп заявил, что его отношения с Макроном выдающиеся и впечатляющие

Вчера, 18:52
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Трамп заявил, что его отношения с Макроном выдающиеся и впечатляющие - фото

Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Макрон встретился с Трампом

Президент США Дональд Трамп заявил о нормализации личностных отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он заявил по итогам встречи с французским лидером на севере Франции, где главы государств приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщает AFP.

«Иногда они были хорошими, иногда не были. Но сейчас они выдающиеся. Итак, наши отношения стали действительно впечатляющими, и я это очень ценю», — заявил Трамп.

Ранее Макрон напомнил Трампу о необходимости бороться за свободу.

Теги:   Дональд Трамп Эммануэль Макрон

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