Трамп заявил, что его отношения с Макроном выдающиеся и впечатляющие Вчера, 18:52 Цей матеріал також доступний українською Ludovic Marin/Pool via REUTERS Макрон встретился с Трампом Ludovic Marin/Pool via REUTERS

Президент США Дональд Трамп заявил о нормализации личностных отношений с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом он заявил по итогам встречи с французским лидером на севере Франции, где главы государств приняли участие в торжественных и памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, сообщает AFP.

«Иногда они были хорошими, иногда не были. Но сейчас они выдающиеся. Итак, наши отношения стали действительно впечатляющими, и я это очень ценю», — заявил Трамп.

Ранее Макрон напомнил Трампу о необходимости бороться за свободу.