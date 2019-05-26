Трамп заявил, что его не встревожили пуски ракет в КНДР Сегодня, 06:38 202 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Carlos Barria Дональд Трамп REUTERS/Carlos Barria

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавние пуски ракет Северной Кореей не вызвали у него обеспокоенности.

Американский президент отметил, что уверен в том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын выполнит данное ему обещание.

«КНДР выстрелила из кое-какого маленького оружия, это встревожило некоторых моих людей, но не меня», — отметил Трамп.

Напомним, что 4 мая в Северной Корее были проведены военные учения с испытанием дальнобойных реактивных орудий и тактического управляемого оружия.

Во время маневров провели испытание баллистической ракеты малой дальности, которое стало первым после запуска межконтинентальной баллистической ракеты в ноябре 2017 года.