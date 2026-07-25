«Это должно быть легко»: Трамп заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2028 года
Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA), 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Дональд Трамп во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме 24 июля намекнул на планы баллотироваться на следующих президентских выборах в 2028 году. Об этом он заявил в ходе своей речи, следует из трансляции Белого дома.
Сначала Трамп пошутил о своем третьем президентском сроке, упомянув о переносе ужина корреспондентов после того, как мужчина открыл огонь на аналогичном мероприятии в апреле 2025 года.
«Так же, как и мое президентство: второй раз — всегда лучше. Всегда лучше. А в третий раз будет еще лучше», — сказал он об ужине, позже добавив, что пошутил.
В конце выступления Трамп заявил, что намерен в четвертый раз баллотироваться на пост президента.
«Я рад объявить о своем намерении — и это, можно сказать, эксклюзивная новость. О моем намерении баллотироваться в четвертый раз на пост президента Соединенных Штатов. Я это сделаю. Я сделаю официальное заявление», — сказал Трамп.
Он добавил, что «выигрывал трижды», имея в виду выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден и которые Трамп считает «сфальсифицированными».
«Я побеждал трижды. Теперь я сделаю это снова… Это должно быть легко. Я становлюсь очень опытным в том, чтобы баллотироваться на пост президента», — сказал он.
После этого президент США надел красную кепку — главный символ движения MAGA во время выборов 2024 года — с надписью Trump 2028.
Первый президентский срок Трампа охватывает 2016–2020 годы. После поражения на выборах 2020 года в Вашингтоне прошли масштабные акции в поддержку Трампа, а его сторонники захватили Капитолий. В 2024 году Трамп выиграл выборы, опередив демократа Камалу Харрис.
Согласно Двадцать второй поправке к Конституции США, принятой Конгрессом 24 марта 1947 года, ни один человек не может быть избран президентом США более двух раз.