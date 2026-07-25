«Это должно быть легко»: Трамп заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2028 года

25 июля, 09:05
Google Читайте NV в Google
Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA), 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме (WHCA), 24 июля 2026 года (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме 24 июля намекнул на планы баллотироваться на следующих президентских выборах в 2028 году. Об этом он заявил в ходе своей речи, следует из трансляции Белого дома.

Сначала Трамп пошутил о своем третьем президентском сроке, упомянув о переносе ужина корреспондентов после того, как мужчина открыл огонь на аналогичном мероприятии в апреле 2025 года.

Реклама

«Так же, как и мое президентство: второй раз — всегда лучше. Всегда лучше. А в третий раз будет еще лучше», — сказал он об ужине, позже добавив, что пошутил.

Читайте также:
«Администрация Трампа работает как пожарная команда». Что понял Рубио после встречи с Лавровым — Магда

В конце выступления Трамп заявил, что намерен в четвертый раз баллотироваться на пост президента.

«Я рад объявить о своем намерении — и это, можно сказать, эксклюзивная новость. О моем намерении баллотироваться в четвертый раз на пост президента Соединенных Штатов. Я это сделаю. Я сделаю официальное заявление», — сказал Трамп.

Он добавил, что «выигрывал трижды», имея в виду выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден и которые Трамп считает «сфальсифицированными».

Читайте также:
Угроза третьего импичмента. Что изменится для Трампа, а что — для Киева, если в следующем Конгрессе демократов будет больше

«Я побеждал трижды. Теперь я сделаю это снова… Это должно быть легко. Я становлюсь очень опытным в том, чтобы баллотироваться на пост президента», — сказал он.

После этого президент США надел красную кепку — главный символ движения MAGA во время выборов 2024 года — с надписью Trump 2028.

NV
Инфографика: NV

Первый президентский срок Трампа охватывает 2016–2020 годы. После поражения на выборах 2020 года в Вашингтоне прошли масштабные акции в поддержку Трампа, а его сторонники захватили Капитолий. В 2024 году Трамп выиграл выборы, опередив демократа Камалу Харрис.

Согласно Двадцать второй поправке к Конституции США, принятой Конгрессом 24 марта 1947 года, ни один человек не может быть избран президентом США более двух раз.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Дональд Трамп выборы президент США 2024 президент США выборы в США

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies