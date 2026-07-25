«Это должно быть легко»: Трамп заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах 2028 года

Президент США Дональд Трамп во время выступления на ужине Ассоциации корреспондентов при Белом доме 24 июля намекнул на планы баллотироваться на следующих президентских выборах в 2028 году. Об этом он заявил в ходе своей речи, следует из трансляции Белого дома.

Сначала Трамп пошутил о своем третьем президентском сроке, упомянув о переносе ужина корреспондентов после того, как мужчина открыл огонь на аналогичном мероприятии в апреле 2025 года.

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«Так же, как и мое президентство: второй раз — всегда лучше. Всегда лучше. А в третий раз будет еще лучше», — сказал он об ужине, позже добавив, что пошутил.

В конце выступления Трамп заявил, что намерен в четвертый раз баллотироваться на пост президента.

«Я рад объявить о своем намерении — и это, можно сказать, эксклюзивная новость. О моем намерении баллотироваться в четвертый раз на пост президента Соединенных Штатов. Я это сделаю. Я сделаю официальное заявление», — сказал Трамп.

Он добавил, что «выигрывал трижды», имея в виду выборы 2020 года, на которых победил Джо Байден и которые Трамп считает «сфальсифицированными».

«Я побеждал трижды. Теперь я сделаю это снова… Это должно быть легко. Я становлюсь очень опытным в том, чтобы баллотироваться на пост президента», — сказал он.

После этого президент США надел красную кепку — главный символ движения MAGA во время выборов 2024 года — с надписью Trump 2028.

Инфографика: NV

Первый президентский срок Трампа охватывает 2016–2020 годы. После поражения на выборах 2020 года в Вашингтоне прошли масштабные акции в поддержку Трампа, а его сторонники захватили Капитолий. В 2024 году Трамп выиграл выборы, опередив демократа Камалу Харрис.

Согласно Двадцать второй поправке к Конституции США, принятой Конгрессом 24 марта 1947 года, ни один человек не может быть избран президентом США более двух раз.