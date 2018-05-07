Трамп завтра объявит о решении по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 8 мая, объявит о своем решении относительно ядерного соглашения с Ираном.

"Я объявлю свое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня", - заявил он в Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 мая 2018 г.

Трамп пригрозил выйти из сделки, которая предусматривает снятие части санкций с Ирана в обмен на ограничение его возможностей по обогащению и хранению ядерных материалов, если европейские союзники - участники соглашения - не исправят "ужасные недостатки" до 12 мая.

Иран, в свою очередь, заявил о готовности ответить на любое решение президента США.

Историческое соглашение по иранской ядерной программе было принято 15 июля 2015 года. Иран обязался допустить инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на свои ядерные объекты в обмен на пошаговую отмену западных санкций.

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В начале 2016 года США и Евросоюз отменили санкции против Ирана после того, как МАГАТЭ в своем докладе заявило, что Тегеран полностью прекратил работу над своей ядерной программой.

Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал ядерную сделку с Ираном и призывал пересмотреть ее.