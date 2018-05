Трамп завтра объявит о решении по ядерной сделке с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что во вторник, 8 мая, объявит о своем решении относительно ядерного соглашения с Ираном.

"Я объявлю свое решение по сделке с Ираном завтра в Белом доме в 2 часа дня", - заявил он в Twitter.

I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from the White House at 2:00pm.