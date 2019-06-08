Трамп запретил поднимать радужный флаг ЛГБТ на флагштоках посольств США
Администрация Дональда Трампа отказывает в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств США по случаю месяца гордости ЛГБТ.
Об этом сообщает NBC News.
Разрешение на поднятие флага ЛГБТ запросили посольства США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии.
При этом им разрешили размещать флаги в других местах на территории посольств.
Издание отмечает, что запрет на поднятие флага на официальном флагштоке противоречит обещанию Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом.