Трамп запретил поднимать радужный флаг ЛГБТ на флагштоках посольств США Сегодня, 23:07 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Kacper Pempel Флаг ЛГБТ-сообщества REUTERS/Kacper Pempel

Администрация Дональда Трампа отказывает в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств США по случаю месяца гордости ЛГБТ.

Об этом сообщает NBC News.

Разрешение на поднятие флага ЛГБТ запросили посольства США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии.

При этом им разрешили размещать флаги в других местах на территории посольств.

Издание отмечает, что запрет на поднятие флага на официальном флагштоке противоречит обещанию Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом.