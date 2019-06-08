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Трамп запретил поднимать радужный флаг ЛГБТ на флагштоках посольств США

Сегодня, 23:07
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Трамп запретил поднимать радужный флаг ЛГБТ на флагштоках посольств США - фото

REUTERS/Kacper Pempel

Флаг ЛГБТ-сообщества

Администрация Дональда Трампа отказывает в просьбах вывешивать флаг ЛГБТ-сообществ на флагштоках посольств США по случаю месяца гордости ЛГБТ.

Об этом сообщает NBC News.

Разрешение на поднятие флага ЛГБТ запросили посольства США в Израиле, Германии, Бразилии и Латвии.

При этом им разрешили размещать флаги в других местах на территории посольств.

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Издание отмечает, что запрет на поднятие флага на официальном флагштоке противоречит обещанию Трампа быть лидером в поддержке прав ЛГБТ за рубежом.

Теги:   Дональд Трамп ЛГБТ

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