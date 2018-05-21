Трамп запретил операции с госдолгом Венесуэлы в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 21 мая, подписал указ о введении новых экономических санкций против Венесуэлы.

Как сообщает Reuters, указом Трапма запрещено гражданам США участвовать в любых операциях с дебиторской задолженностью Венесуэлы, в том числе с долгом, связанным с нефтью и другими государственными активами.

"Сегодняшний указ закрывает еще одну брешь, используемую для коррупционных действий: он лишает коррумпированных венесуэльских чиновников возможности ненадлежащим образом оценивать и продавать государственные активы в обмен на откаты", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил режиму президента Венесуэлы Николасу Мадуро экономическими и дипломатическими санкциями из-за фальсификаций на выборах 20 мая.

Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

США считают выборы президента Венесуэлы нелегитимными.

Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.