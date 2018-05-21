Трамп запретил операции с госдолгом Венесуэлы в США

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Вашингтон запретил покупать венесуэльский долг за откаты

Вашингтон запретил покупать венесуэльский долг за откаты

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 21 мая, подписал указ о введении новых экономических санкций против Венесуэлы.

Как сообщает Reuters, указом Трапма запрещено гражданам США участвовать в любых операциях с дебиторской задолженностью Венесуэлы, в том числе с долгом, связанным с нефтью и другими государственными активами.

"Сегодняшний указ закрывает еще одну брешь, используемую для коррупционных действий: он лишает коррумпированных венесуэльских чиновников возможности ненадлежащим образом оценивать и продавать государственные активы в обмен на откаты", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео пригрозил режиму президента Венесуэлы Николасу Мадуро экономическими и дипломатическими санкциями из-за фальсификаций на выборах 20 мая.

Национальный избирательный совет Венесуэлы заявил, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл досрочные выборы.

США считают выборы президента Венесуэлы нелегитимными.

Выборы в Венесуэле проходили на фоне затянувшегося экономического и политического кризиса, который сопровождается рекордной инфляцией, голодными бунтами и силовым противостоянием между оппозицией и подконтрольными Мадуро органами власти.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Геополитика ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове