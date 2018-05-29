Трамп запланировал встречу с премьером Японии перед возможным саммитом с Ким Чен Ыном

Трамп и Абэ встретятся перед саммитом США-КНДР в Сингапуре

Президент США Дональд Трамп проведет встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ перед возможным саммитом с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Об этом рассказал сам Абэ после телефонного разговора с Трампом, сообщает Голос Америки.

В телефонном разговоре Трамп и Абэ также "подтвердили общую необходимость достижения полной и необратимой ликвидации северокорейских программ по созданию ядерного, химического и биологического оружия, а также баллистических ракет".

Трамп и Абэ планируют принять участие в экономическом саммите Большой семерки, который пройдет 8-9 июня в Канаде, но еще до этого они могут встретиться в Белом доме, отмечают официальные лица в Вашингтоне и Токио.

27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена ​​"враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Госсекретарь США Майк Помпео отметил, что американская сторона не смогла скоординировать подготовку саммита из-за позиции КНДР.

В свою очередь представители КНДР заявили, что по-прежнему готовы к переговорам с США "в любое время и в любом формате".

Вскоре после этого Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры с КНДР, чтобы встреча лидеров двух стран все-таки состоялась в том же месте и в то же время.

Смотрите также: