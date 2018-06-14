Трамп заявил о желании вывести американские войска с Корейского полуострова

В интервью Fox News президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы полностью вывести американские войска с территории Корейского полуострова.

Он отметил, что это необходимо сделать после полного выполнения договоренностей с КНДР.

"Я хотел бы вывести войска, как только это станет возможным, потому что это стоит нам много-много денег", - заявил Трамп.

Президент США напомнил, что на Корейском полуострове находятся 32 тысячи американских военных.

Ранее Трамп заявил, что КНДР отныне больше не представляет ядерной угрозы.

ервая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По словам Ким Чен Ына, эта встреча похожа на сюжет научно-фантастического фильма. Президент Трамп назвал лидера КНДР достойным переговорщиком и талантливым человеком, который любит свою страну.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран к установлению новых взаимоотношений.

Также Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Президент США выразил предположение, что Ким Чен Ын начнет работать над ядерным разоружением "почти немедленно".

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