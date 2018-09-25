Трамп заявил о нелегитимности Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп раскритиковал деятельность Международного уголовного суда на фоне заявлений его советника Джона Болтона о "несправедливом" расследовании предполагаемых военных преступлений военнослужащих США в Афганистане.
Об этом он заявил в выступлении на 73-ей сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, передает Washington Examiner.
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"Соединенные Штаты не окажут ни поддержки, ни одобрения Международному уголовному суду. Если говорить о том, о чем обеспокоена Америка, то у МУС нет никакой юрисдикции, никакой легитимности и никаких полномочий", - заявил глава Белого дома.
По словам Трампа, МУС при принятии решений "нарушает все принципы правосудия, справедливости и надлежащей правовой процедуры".
Также он заверил, что США не вернутся в Совет по правам человека ООН, пока правозащитный орган не будет полностью реформирован.
Напомним, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал МУС опасным и безответственным на фоне намерений суда расследовать вероятные военные преступления американцев в Афганистане и заявил о готовности ввести финансовые санкции и привлечь к уголовной ответственности представителей суда, если они будут действовать против американцев.
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