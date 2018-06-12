Трамп заявил о готовности пригласить Ким Чен Ына в Белый дом

Трамп заявил, что готов пригласить Ким Чен Ына в Вашингтон

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын рассказали журналистам о первых итогах исторического саммита в Сингапуре.

Как сообщает Associated Press, Трамп выразил готовность пригласить северокорейского лидера в Белый дом.

В ответ на вопрос журналиста о том, пригласит ли он Ким Чен Ына на переговоры в Вашингтон, Трамп сказал: "Безусловно".

Ким Чен Ын в свою очередь отметил, что они с американским президентом "решили оставить прошлое позади", а также добавил, что "мир увидит серьезные изменения".

Кроме того, Трамп также пообещал, что денуклеаризация Северной Кореи начнется "очень скоро".

Ранее Трамп заявил, что ожидает "огромного успеха" в переговорах по ликвидации ядерного оружия на Корейском полуострове после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Кроме того, по итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение.