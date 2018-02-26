Трамп заявил о готовности к переговорам с КНДР на "определенных условиях"

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Северной Кореей возможны только на определенных условиях.

"Они хотят переговоров. И мы тоже хотим переговоры, только на определенных условиях. В противном случае разговора не будет", - сказал Трамп на встрече с губернаторами штатов США в Белом доме, передает Yonhap.

Глава Белого дома не уточнил, что подразумевает под " определенными условиями".

В тоже время Трамп упрекнул предыдущие администрации в том, что они не смогли решить проблему ядерных амбиций КНДР.

"Другие президенты должны были решить эту проблему задолго до моего прихода. Они вели переговоры на протяжении 25 лет, и вы знаете, что случилось? Ничего", - сказал он.

Напомним, что глава делегации Северной Кореи во время переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что Пхеньян готов провести переговоры с США.

Президент Южной Кореи Мун Чже Ин заявил, что если США хотят начать переговоры с КНДР, они должны понизить планку требований.