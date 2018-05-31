Трамп заявил, что ждет письма от Ким Чен Ына

Дональд Трамп: Переговоры по подготовке к саммиту с КНДР идут хорошо

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры об ожидаемом саммите с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном идут "очень хорошо".

Глава Белого дома сообщил, что ожидает приезда в Вашингтон северокорейской делегации в пятницу. По его словам, они доставят ему письмо от Ким Чен Ына, передает AP.

"Надеюсь, что мы встретимся 12-го [июня]", - сказал Трамп.

Он добавил, что в данное время в Нью-Йорке продолжаются переговоры госсекретаря Майка Помпео и заведующего отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ен Чхоля.

Ким Ен Чхоль, один из ближайших помощников Ким Чен Ына, является самым высокопоставленным чиновником КНДР, посетившим США за последние 18 лет.

Ранее в Белом доме выразили надежду, что историческая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном состоится в намеченный день – 12 июня.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

После отмены встречи лидеры КНДР и Южной Кореи провели незапланированную встречу в пограничном пункте Пханмунджом, на которой Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с Дональдом Трампом 12 июня.