19 сентября 2018, среда

Трамп заявил, что США не будут вводить санкции против РФ за строительство Северного потока 2 - СМИ

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Дональд Трамп прокомментировал строительство газопровода

Дональд Трамп прокомментировал строительство газопровода

Информационное агентство Интерфакс сообщает, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что его страна не планирует вводить антироссийские санкции за строительство Северного потока 2.

"Мы не рассматриваем такую возможность", - заявил Трамп

Также перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой, Трамп раскритиковал руководство Германии.

"Очень печально для жителей Германии то, что Германия платит миллиарды и миллиарды долларов России. Я могу вам точно сказать, что немцам это не нравится", - заявил Трамп.

Он отметил, что "ни одна страна не должна зависеть лишь от одного поставщика энергоресурсов".

Ранее перед встречей с президентом Польши Анджеем Дудой в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты рассматривают просьбу Польши о постоянной дислокации американских войск.

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