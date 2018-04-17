Трамп ожидает встречи с лидером Северной Кореи в июне

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Дональд Трамп благословил обе Кореи на перемирие

Дональд Трамп благословил обе Кореи на перемирие

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам Трампа, на данный момент рассматривается пять возможных площадок для проведения первого в истории саммита с КНДР.

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Он также заявил, что на предстоящем саммите Южной Кореи и КНДР стороны обсудят условия перемирия. По словам Трампа, страны "получили мое благословение", чтобы обсудить конец многолетней войны.

Встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом.

Ранее и Дональд Трамп, и Ким Чен Ын подтвердили готовность провести прямые переговоры. Они станут первой в истории встречей лидеров США и Северной Кореи.

Напомним, что северокорейский лидер Ким Чен Ын намерен потребовать от США гарантий сохранения своего режима и политической системы в КНДР, а также "полной компенсации" за денуклеаризацию.

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