Трамп ожидает встречи с лидером Северной Кореи в июне

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, возможно, состоится в июне текущего года.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По словам Трампа, на данный момент рассматривается пять возможных площадок для проведения первого в истории саммита с КНДР.

Смотрите также Трамп и Ким Чен Ын. Что известно о перспективе первой в истории встречи президента США и главы КНДР

Он также заявил, что на предстоящем саммите Южной Кореи и КНДР стороны обсудят условия перемирия. По словам Трампа, страны "получили мое благословение", чтобы обсудить конец многолетней войны.

#BREAKING President Trump says there are "five" possible sites for his summit with North Korea's Kim and he expects to meet in June