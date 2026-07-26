Новая «стена» из фильтра. Трамп высмеял Канаду из-за лесных пожаров

Президент США Дональд Трамп опубликовал изображение, сгенерированное искусственным интеллектом, с помощью которого высмеял Канаду на фоне масштабных лесных пожаров и распространения дыма на территорию Соединенных Штатов.

Об этом пишет The Independent.



На изображении вдоль всей американо-канадской границы расположен гигантский складчатый воздушный фильтр, визуально напоминающий стену на границе США и Мексики — один из главных символов предвыборной кампании Трампа 2016 года.

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Рядом с конструкцией установлена табличка с надписью «Воздушный фильтр Северной Америки» и лозунгом «Чистый воздух. Чистые границы».

Фото: @realDonaldTrump/Truth Social

В то же время авторы публикации обратили внимание на ошибку генератора изображений: по обе стороны от «фильтра» видно одинаково чистое голубое небо и белые облака, поэтому непонятно, что именно должно фильтровать это вымышленное сооружение.

Ранее Трамп ввел 50-процентные пошлины на ряд товаров из Канады, объяснив это якобы дискриминационным отношением Оттавы к американской продукции.

Кроме того, президент США пригрозил введением дополнительных пошлин из-за дыма от канадских лесных пожаров, распространившегося на Детройт, Нью-Йорк, Вашингтон и другие американские города.

Разногласия между Вашингтоном и Оттавой обострились после возвращения Трампа в Белый дом. Он неоднократно говорил о возможном превращении Канады в «51-й штат США», а её премьер-министров называл «губернаторами».

В ответ в Канаде набрал обороты бойкот американской продукции. Провинции ограничивали продажу алкоголя из США, а канадцы стали реже ездить в соседнюю страну.

В Канаде в настоящее время фиксируется около 900 активных лесных пожаров. Общая площадь территорий, пройденных огнем, превысила 2,95 миллиона гектаров.