Трамп высказался за участие Франции и Германии в разрешении Керченского кризиса

Трамп предложил привлечь Германию и Францию к разрешению Керченского кризиса

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров Франции и Германии присоединиться к разрешению кризиса, вызванного агрессивными действиями России в Керченском проливе.

Американский президент также сказал, что надеется разобраться в произошедшем, сообщает New York Post.

При этом он не назвал конкретные шаги, которые следовало бы предпринять лидерам Германии и Франции.

По словам Трампа, ему "не понравился" захват Россией украинских судов в Черном море. Он добавил, что власти США в ближайшем будущем получат отчет об этой ситуации.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявлял, что его страна может стать посредником в решении конфликта, возникшего в Керченском проливе.

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Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. На данный момент в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

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