«Пришло время Дании вернуть долг». Трамп ввел пошлины против союзников по НАТО из-за Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукты и товары из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии из-за поддержки этих стран территориальной целостности Дании и отправки военных в Гренландию

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social в субботу, 17 января.

Он заявил, что США «много лет субсидировали Данию и другие европейские страны, не взимая с них пошлины или других платежей». По его словам, Дания должна «отблагодарить» Соединенные Штаты, передав контроль над Гренландией.

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«Кроме того, Дания, Норвегия, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, Нидерланды и Финляндия отправились в Гренландию с неизвестными целями. Это очень опасная ситуация для безопасности, защиты и выживания нашей планеты», — заявил Трамп.

С 1 июня 2026 года тариф будет повышен до 25%, добавил он.

«Этот тариф будет действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и тотальной покупке Гренландии… Соединенные Штаты Америки немедленно открыты для переговоров с Данией и/или любой из этих стран, которые поставили под такой риск так много, несмотря на все, что мы для них сделали, включая максимальную защиту в течение стольких десятилетий», — отметил президент США.

Также Трамп заявил, что Гренландия «необходима США» для оборонной системы Золотой купол.

«Теперь, после столетий, пришло время Дании вернуть долг — на кону мир во всем мире! Китай и Россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать… Только США под руководством Трампа могут играть в эту игру — и очень успешно! Никто не будет трогать этот священный кусок земли, особенно учитывая то, что на кону национальная безопасность Соединенных Штатов и мира в целом», — сказал Трамп.

16 января в интервью Fox News заместитель руководителя аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что контроль Дании над Гренландией является «несправедливым» из-за ее «неспособности» обеспечить оборону острова.

Интерес США к Гренландии — главное

Президент США Дональд Трамп еще во время своего первого президентского срока (2017−2021) заявлял, что США готовы купить Гренландию у Дании, и даже озвучивал финансовое предложение — $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией острова.

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Заявления о возможной аннексии Гренландии звучали со стороны администрации Трампа и в 2025 году. Они участились в январе этого года после операции по отстранению от власти диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле.

Инфографика: NV

Жена советника Трампа по внутренней безопасности Стивена Миллера опубликовала в соцсети Х карту, где остров Гренландия окрашен в цвета американского флага, что вызвало возмущение посла Дании. Сам Миллер в интервью CNN позже сказал, что США — «сверхдержава» и будут вести себя соответственно.

4 января премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» захватить Гренландию. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты не имеют права аннексировать ни одну из трех частей Королевства Дания (собственно Дания, Гренландия и Фарерские острова).

13 января сообщалось, что в Конгресс США внесли законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении ей статуса американского штата, который подал республиканец Рэнди Файн. Документ предусматривает, что Трамп может начать переговоры с Данией для приобретения острова и позже предложить изменения в федеральное законодательство для принятия Гренландии как штата.

Тогда же на фоне заявлений Трампа Гренландия обратилась к правительству Великобритании с просьбой о поддержке и призвала к диалогу для решения вопросов без применения силы.

16 января сообщалось, что руководство США планирует проводить переговоры с Данией и правительством Гренландии каждые две-три недели, создав рабочую группу для продолжения технических обсуждений. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, первая встреча в Вашингтоне 14 января была «хорошей» и «продуктивной».