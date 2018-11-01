Трамп ввел "жесткие" санкции против Венесуэлы - Болтон

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении "жестких" санкций против Венесуэлы, в частности, в отношении экспорта золотых запасов, сообщил советник по национальной безопасности Джон Болтон.

По его словам, золотой сектор Венесуэлы "использовался как бастион для финансирования незаконной деятельности, пополнения казны и поддержки криминальных группировок", передает AFP.

Золотой запас Венесуэлы является ключевым источником дохода для режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который находится в полной зависимости от "коррупционных" сделок, сказал Болтон.

"Тройка тирании в этом полушарии не будет длиться вечно… Как и все репрессивные режимы и идеологии, они идут навстречу своей гибели", - сказал Болтон, имея в виду Кубу, Венесуэлу и Никарагуа.

Напомним, США ввели санкции против девяти физических и юридических лиц Венесуэлы. В черный список внесли шесть граждан Венесуэлы, в том числе супругу президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силию Флорес.

Экономический кризис в Венесуэле продолжается с 2013 года. Международный валютный фонд в конце июля предупредил, что уровень инфляции в Венесуэле к концу года может составить 1 миллион процентов, если власти не предпримут необходимые меры.