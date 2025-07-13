Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность выделения нового пакета финансирования для Украины. Это будет первое решение такого характера со времени его вступления в должность в январе 2025 года.

Об этом сообщает CBS News.

По информации источников, новое финансирование может иметь символическое значение — как сигнал для российского руководства на фоне массированных обстрелов Украины дронами и ракетами в последние дни.

В начале этой недели Трамп уже намекнул на возможность поставки дополнительного оборонительного вооружения Украине, хотя буквально несколькими днями ранее его администрация приостановила часть поставок.

Один из представителей Белого дома заявил, что остановка была частью более широкого стратегического пересмотра военных поставок. Пока остается неопределенным, из каких источников может быть профинансирована новая помощь.

Вместе с тем, по данным американских СМИ, Трамп располагает не менее 3,85 млрд долларов, которые остались от предыдущей администрации, и потенциально может использовать около 5 млрд долларов из замороженных российских активов.

Однако, как отмечает CBS News, ни Дональд Трамп, ни его предшественник Джо Байден пока не воспользовались этим правом.

10 июля агентство Reuters сообщило, что президент США Дональд Трамп может впервые воспользоваться президентскими полномочиями для отправки военной помощи в Украину. По информации агентства, стоимость нового пакета военной помощи может составить около $300 млн, туда могли бы войти ракеты для ЗРК Patriot и ракеты средней дальности.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом на фоне приостановки некоторой военной помощи со стороны США. Президент Украины заявил, что он был «лучшим за все время».

NBC News сообщало, что решение о прекращении помощи принял министр обороны США Пит Гегсет несмотря на то, что угрозы запасам американского оружия не было.

По информации Axios, Трамп пообещал Зеленскому немедленно отправить Украине 10 ракет-перехватчиков для Patriot.

В тот же день американский президент заявил, что рассматривает возможность передать Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot, потому что «не хочет видеть, как убивают детей».

8 июля президент Трамп подтвердил, что США готовы передать Украине дополнительную оборонную помощь. В частности, речь шла о поставках вооружения, необходимого для защиты от российской агрессии.

Вечером 9 июля президент США сказал, что в Белом доме «рассмотрят» просьбу Киева о новой системе Patriot.