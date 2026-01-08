«Мне не нужно международное право». Трамп заявил, что его власть как главкома армии США ограничена только «моралью»

В ответ на вопрос журналиста NYT, есть ли какие-то ограничения у его «глобальных полномочий», Дональд Трамп ответил лаконично (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его власть как главнокомандующего армией США ограничивается только его «собственной моралью» .

Об этом он сказал 8 января в интервью изданию The New York Times.

Трамп, в частности, отверг международное право и другие ограничения его способности использовать военную силу — для нанесения ударов, вторжения или принуждения к чему-либо страны по всему миру.

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В ответ на вопрос журналиста NYT, есть ли какие-либо ограничения у его «глобальных полномочий», Трамп ответил лаконично:

«Да, есть одно. Моя собственная мораль. Мой собственный разум. Это единственное, что может меня остановить. Мне не нужно международное право. Я не хочу вредить людям», — сказал президент США.

Но при этом Трамп он дал понять, что исключительно сам намерен решать, когда такие ограничения будут применимы к США. Когда журналисты NYT спросили его, должна ли его администрация соблюдать международное право, Трамп ответил уклончиво.

«Да. (Однако — ред.) Это зависит от того, как вы определяете международное право», — подытожил президент США.

Операция США по вывозу Мадуро из Венесуэлы и ее последствия — главное

В ночь на 3 января в Каракасе были зафиксированы громкие взрывы, впоследствии над столицей Венесуэлы заметили самолеты и столбы дыма, также местные жители сообщали о частичном обесточивании города.

Впоследствии Дональд Трамп подтвердил проведение военной операции в Венесуэле и заявил, что диктатора Николаса Мадуро вместе с женой захватили бойцы американского отряда спецназначения, а затем вывезли из страны. По словам Трампа, операция была осуществлена совместно с правоохранительными органами США.

Президент США отметил, что госсекретарь Марко Рубио говорил с вице-президентом страны Делси Родригес, «и она, по сути, готова делать то, что мы считаем нужным, чтобы сделать Венесуэлу снова великой».

Как сообщило издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного венесуэльского чиновника, в результате военной операции США в Венесуэле погибли 80 человек, среди которых как военнослужащие, так и мирные жители.

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Куба официально подтвердила, что в Венесуэле в результате атаки США погибли 32 кубинца — они, как говорилось в заявлении, выполняли миссии, представляя Революционные вооруженные силы и Министерство внутренних дел.

5 января Мадуро в суде в Нью-Йорке зачитали обвинения в наркотерроризме и обороте оружия. Он заявил, что не признает вины, и назвал себя «похищенным». Жена диктатора также не признала своей вины.

8 января министр внутренних дел и юстиции Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил, что в результате атаки США погибло около 100 человек — среди них охрана диктатора Мадуро и кубинские солдаты.