Трамп ветировал резолюцию о прекращении американской поддержки войны в Йемене Вчера, 03:42 448 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Cathal McNaughton Дональд Трамп использовал право вето второй раз в своей карьере президента REUTERS/Cathal McNaughton

Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию Конгресса, которая предусматривала прекращение участия в боевых действиях в Йемене.

Об этом сообщает CNN.

В пояснительной записке говорится, что резолюция Конгресса является "необязательной и такой, которая ограничивает права президента США".

Дональд Трамп использовал право вето всего во второй раз за время пребывания в Белом доме.

4 апреля Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию о прекращении участия США в войне в Йемене.

В войне в Йемене США поддерживают международную коалицию под руководством Саудовской Аравии. Американцы прямо не участвуют в бомбардировках, а лишь дозаправляют самолеты коалиции в воздухе.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны, в нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Аллах и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны, в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.



