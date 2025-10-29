Южная Корея, где президент США Дональд Трамп сейчас находится с визитом, щедро одарила его золотом, лестью и подарками, пишет CNN .

31 октября — 1 ноября представители более 20 стран соберутся в Южной Корее на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 30 октября на полях этого события Трамп впервые за шесть лет встретится с китайским лидером Си Цзиньпином, а 29 октября он провел встречу с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мёном и высокопоставленными чиновниками этой страны.

Реклама

Официальный Сеул присоединился к ряду стран, которые пытаются добиться благосклонного отношения Трампа лестью, и принимает американского президента более чем щедро. Как пишет CNN, Трампа встретил военный оркестр, исполнивший мелодию песни Y.M.C.A — композицию группы Village People, которая стала неформальным «гимном» всех митингов Трампа и его сторонников.

В южнокорейском городе Кёнджу, который является одним из основных туристических центров страны, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подарил Трампу огромную золотую корону — копию исторической корейской реликвии. Лидер страны заявил, что этот подарок должен ознаменовать новую «золотую эру» в отношениях между Сеулом и Вашингтоном, пишет New York Post.

По данным Национального музея Кореи, реплика воспроизводит золотую корону древнего королевства Силла, существовавшего на территории корейского полуострова. Корона символизировала «священную власть и абсолютное правление» монархов и правящего класса этой монархии. Корона сделана в форме деревьев с ветвями, которые простираются вверх, «что символизирует небесный мандат короля», пояснили в музее.

Ранее в администрации президента Южной Кореи заявили, что этот подарок будет символизировать «новую эру мирного сосуществования и совместного роста на Корейском полуострове, над которой Южная Корея и США будут работать вместе».

Трамп, получив подарок с довольной улыбкой, назвал его «очень особенным».

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

CNN добавляет, что корейская сторона не обошла вниманием любовь Трампа к золоту не только в выборе подарка.

В меню рабочего обеда президентов США и Южной Кореи был запланирован десерт, включавший «позолоченные» брауни и мандарины, который подавали на тарелке с надписью PEACE (мир). Трамп часто использует его во время показательного заключения своих соглашений между странами.

Кроме того, президент Ли Чжэ Мен надел галстук золотого цвета: его офис объяснил, что такой выбор, «отражает вкус президента Трампа к золоту, золотое будущее альянса Южной Кореи и статус Южной Кореи», сообщает информационное агентство Reuters.

Более того, Трамп стал первым американским президентом, которого Южная Корея удостоила своей высшей государственной награды. Президенту США вручили Большой орден Мугунхва, которым в исключительных случаях награждаются лица, внесшие «выдающийся вклад в дело укрепления и развития государства, обеспечения мира и процветания народов».

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

CNN отмечает, что лидер Южной Кореи надеется на то, что получит от США согласие на закупку топлива для атомных подводных лодок, которые планирует строить официальный Сеул — наращивая свой флот на фоне милитаризации КНДР и Китая.

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Именно в Южной Корее 30 октября Дональд Трамп впервые с 2019 года встретится с лидером КНР Си Цзиньпином. За этой встречей пристально следит весь мир, ведь, как предполагают западные медиа и аналитики, на повестке дня может быть как минимум три глобальных вопроса: проблема урегулирования торговой войны между Китаем и США, судьба Тайваня и возможное влияние Китая на Россию в контексте попыток Вашингтона добиться урегулирования в войне России против Украины.

Трамп сейчас совершает пятидневное турне по Азии, которое стало его самой длинной заграничной командировкой с начала второго президентского срока и охватило Малайзию, Японию и Южную Корею