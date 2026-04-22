Трамп заявил, что Иран решил не казнить женщин-участниц протестов после его просьбы, в Тегеране возразили

Президент США Дональд Трамп заявил, что по его просьбе Иран согласился не казнить женщин, участвовавших в протестах (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Иран согласился не казнить восьмерых женщин-участниц протестов после того, как он обратился с такой просьбой к иранским лидерам. Об этом пишет CNN в среду, 22 апреля.

«Очень хорошие новости! Мне только что сообщили, что восемь женщин-участниц протестов, которых должны были казнить сегодня вечером в Иране, больше не будут казнены. Четыре будут немедленно освобождены, а четверо приговорены к одному месяцу заключения. Я очень благодарен Ирану и его лидерам за то, что они уважают мою просьбу как президента Соединенных Штатов и отменили запланированную казнь», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

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В то же время сами иранские чиновники отрицают готовность казнить женщин, сообщает CNN.

Как пишет канал, ранее Трамп уже распространял заявления о якобы вынесенных в Иране смертных приговорах, которые впоследствии были обжалованы или не подтвердились.

22 апреля Дональд Трамп объявил, что, «учитывая серьезный раскол в иранском правительстве», по просьбе Пакистана продлил режим прекращения огня до тех пор, пока представители Тегерана не предоставят свое предложение о мирном урегулировании.

Государственные СМИ Ирана впоследствии сообщили, что Тегеран не признает продление режима прекращения огня, объявленного США, и будет действовать в соответствии с собственными интересами.

Также 22 апреля издание Axios, ссылаясь на трех американских чиновников, написало, что американский президент предоставил иранским политическим и военным группировкам несколько дней, чтобы они смогли согласовать общую позицию и вернуться к переговорам с США, иначе прекращение огня будет отменено.

Впоследствии Трамп заявил, что новый раунд переговоров Соединенных Штатов и Ирана может состояться уже в ближайшую пятницу (24 апреля).