Трамп уточнил суть своего заявления о ракетном ударе по Сирии

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия.

По словам Трампа, военный ответ может произойти скоро или не так уж скоро.

"В любом случае США при моей администрации проделали большую работу уничтожению в регионе ИГИЛ", - добавил Трамп.

11 апреля президен Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. В своем Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!" - написал Трамп.

С базы ВМС США в Норфолке к берегам Сирии уже отправилась ударная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman. 

В тот же день Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил. Такие действия вызваны возможным ракетным ударом США по Сирии.

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