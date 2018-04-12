Трамп уточнил суть своего заявления о ракетном ударе по Сирии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не называл конкретной даты, когда произойдет военный ответ на применение в сирийском городе Дума химического оружия.

По словам Трампа, военный ответ может произойти скоро или не так уж скоро.

"В любом случае США при моей администрации проделали большую работу уничтожению в регионе ИГИЛ", - добавил Трамп.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

11 апреля президен Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии в качестве ответа на химическую атаку в городе Дума. В своем Twitter он отреагировал на заявления российских чиновников о том, что Москва готова сбивать ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят. Они будут хорошие, новые и "умные"! Не надо поддерживать животное, которое убивает газом своих граждан и получает удовольствие!" - написал Трамп.

С базы ВМС США в Норфолке к берегам Сирии уже отправилась ударная группировка во главе с авианосцем Harry S. Truman.

В тот же день Россия привела в готовность войска противовоздушной обороны и разведки, а также ударные подразделения Вооруженных сил. Такие действия вызваны возможным ракетным ударом США по Сирии.