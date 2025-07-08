Письмо Токаеву. Трамп угрожает Казахстану 25% пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 25% пошлину на все товары из Казахстана, которые импортируются в Соединенные Штаты.

Соответствующее письмо к президенту Казахстана Касыма-Жомарту Токаеву Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

Согласно документу, пошлины начнут действовать с 1 августа 2025 года. Как подчеркнуто в заявлении, предложенная ставка «значительно ниже необходимой для выравнивания торгового дефицита» между государствами.

Трамп также отметил, что двусторонние торговые отношения являются «далеко не взаимными», обвинив Астану в наличии барьеров для американских товаров. В этом контексте президент США подчеркнул, что Казахстан должен разместить производственные мощности непосредственно на территории США, чтобы избежать новых ограничений.

Он заверил, что американская сторона готова оперативно и в приоритетном порядке одобрять проекты, которые будут способствовать переносу производства.

Похожие письма, по словам Трампа, получили также правительства Малайзии, Лаоса, Южно-Африканской Республики и Мьянмы.

Напомним, что ранее Трамп уже заявлял о введении пошлин на продукцию из Японии и Южной Кореи с той же датой начала — 1 августа. Его новая политика предусматривает таможенные тарифы до 50% для стран, которые, по мнению Вашингтона, создают несправедливые условия в торговле с США.