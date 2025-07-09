«Где вы учились?». Трамп похвалил за английский президента Либерии, где этот язык является официальным — видео

9 июля, 21:56
Поделиться:
Дональд Трамп провел обед с лидерами африканских стран (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Дональд Трамп провел обед с лидерами африканских стран (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Во время обеда с африканскими лидерами в среду, 9 июля, президент США Дональд Трамп похвалил англоязычного президента Либерии Джозефа Боакая за его знание английского языка, пишет The Washington Post.

Трамп спросил президента Либерии, где он научился «так хорошо разговаривать на английском».

«Спасибо, и такой хороший английский. Где вы научились так хорошо говорить?» — сказал президент США.

Реклама

Боакай ответил, что получил образование.

«В Либерии? Такой замечательный английский,» — продолжил Трамп.

https://twitter.com/cspan/status/1943002125300064388

Английский язык является официальным языком Либерии, которая была основана афроамериканцами, которые переехали в Африку с 1822 года, под эгидой Американского общества колонизации. Страна провозгласила независимость в 1847 году.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   США Либерия Афроамериканцы Английский язык Дональд Трамп

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies