Во время обеда с африканскими лидерами в среду, 9 июля, президент США Дональд Трамп похвалил англоязычного президента Либерии Джозефа Боакая за его знание английского языка, пишет The Washington Post .

Трамп спросил президента Либерии, где он научился «так хорошо разговаривать на английском».

«Спасибо, и такой хороший английский. Где вы научились так хорошо говорить?» — сказал президент США.

Боакай ответил, что получил образование.

«В Либерии? Такой замечательный английский,» — продолжил Трамп.

Английский язык является официальным языком Либерии, которая была основана афроамериканцами, которые переехали в Африку с 1822 года, под эгидой Американского общества колонизации. Страна провозгласила независимость в 1847 году.