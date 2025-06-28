Руководитель аналитического центра Деловая столица Вадим Денисенко рассказал в интервью Radio NV, возможна ли в ближайшее время встреча президент США Дональда Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, означают ли последние заявления американского лидера готовность оказывать давление на РФ и на какой важный аспект в ходе саммита НАТО мало кто обратил внимание.

— Начнем с очередного предложения от Турции. Президент Реджеп Тайип Эрдоган предложил Дональду Трампу место для переговоров на высшем уровне между Трампом, Путиным и Зеленским. Трамп сказал, если Путин приедет в Стамбул или Анкару, то и он приедет. Насколько реалистичным вы видите, что такое может произойти в ближайшие месяцы?

— Месяцы — возможно, да, но в ближайшее время я слабо представляю себе, чтобы Путин согласился на такую встречу. Потому что она будет предусматривать, что он должен будет согласиться на прекращение огня по линии фронта и до начала реальных переговоров. Он понимает, что после Ирана Трамп поймал определенный кураж и он понимает, что в этот момент он вынужден будет согласиться на условия, которые будет предлагать Трамп. А Трамп ничего нового не предложит, чем план [спецпредставителя по вопросам Украины и РФ Кита] Келлога, которому уже больше года. Прекращение огня по линии фронта — ключевой момент.

Все эти истории о том, что Россия требует, чтобы Украина вышла из Запорожья и Херсона, все эти «хотелки» Трамп будет отвергать. Поэтому с этой точки зрения у Путина будет сложная ситуация, потому что он понимает: эта встреча будет означать, что он говорит «да» на эти предложения. К этому он сегодня не готов, поэтому, полагаю, он сейчас снова начнет петлять. Появится байка о том, что в Украине нелегитимная власть, как он может подписывать что-то с нелегитимной властью и подобные вещи, которые мы так или иначе слышали в последнее время неоднократно.

— Трамп во время брифинга на саммите НАТО сказал, что Путин, возможно, действительно имеет территориальные амбиции за пределами Украины. Он сказал: «Возможно, меня ввели в заблуждение». Похоже ли это на то, что фраза «Путин хочет мира» немного отходит в прошлое?