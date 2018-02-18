Трамп: целью России было создать раздор и хаос в США

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

В воскресенье, 18 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия была чрезвычайно успешной в подрыве политического ландшафта Соединенных Штатов путем вмешательства в выборы 2016 года.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Целью России было создать раздор, хаос и подорвать США. Со всеми этими слушаниями, расследованиями и ненавистью внутри (Республиканской) партии, их успех превзошел их самые смелые мечты. Они надрывают свои животы от смеха в Москве. Америка, поумней!", - написал Трамп.

В серии твитов он также критически вспомнил о "российском расследовании".

Он подверг критике слова своего советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, который накануне заявил, что есть неопровержимые доказательства российского вмешательства в выборы, через день после того, как спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения против 13 граждан России и трех российских компаний в ведении "информационной войны" для того, чтобы подорвать президентские выборы и помочь победить Трампу.

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я сказал, это может быть Россия или Китай, или другая страна или группа, а может это был 180 килограммовый гений, сидя у себя в постели и играя в компьютерные игры. Российская фальшивка в том, что предвыборный штаб Трампа вступил в сговор с Россией. Этого никогда не было!", - написал он.

Трамп также вспомнил, что Макмастер "забыл сказать, что россияне не повлияли или изменили результаты выборов-2016, а единственный сговор, который имел место быть, это сговор между Россией и его оппонентом от демократов, бывшим Держсекретарем, Хиллари Клинтон и другими демократами".

Ранее Трамп прокомментировал обвинения против русских во вмешательстве в выборы 2016 года.

Напомним, что США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократического голосования.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.

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