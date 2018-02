Трамп: целью России было создать раздор и хаос в США

В воскресенье, 18 февраля, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия была чрезвычайно успешной в подрыве политического ландшафта Соединенных Штатов путем вмешательства в выборы 2016 года.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Целью России было создать раздор, хаос и подорвать США. Со всеми этими слушаниями, расследованиями и ненавистью внутри (Республиканской) партии, их успех превзошел их самые смелые мечты. Они надрывают свои животы от смеха в Москве. Америка, поумней!", - написал Трамп.

If it was the GOAL of Russia to create discord, disruption and chaos within the US then, with all of the Committee Hearings, Investigations and Party hatred, they have succeeded beyond their wildest dreams. They are laughing their asses off in Moscow. Get smart America! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.

В серии твитов он также критически вспомнил о "российском расследовании".

Он подверг критике слова своего советника по вопросам национальной безопасности Герберта Макмастера, который накануне заявил, что есть неопровержимые доказательства российского вмешательства в выборы, через день после того, как спецпрокурор Мюллер выдвинул обвинения против 13 граждан России и трех российских компаний в ведении "информационной войны" для того, чтобы подорвать президентские выборы и помочь победить Трампу.

"Я никогда не говорил, что Россия не вмешивалась в выборы. Я сказал, это может быть Россия или Китай, или другая страна или группа, а может это был 180 килограммовый гений, сидя у себя в постели и играя в компьютерные игры. Российская фальшивка в том, что предвыборный штаб Трампа вступил в сговор с Россией. Этого никогда не было!", - написал он.

I never said Russia did not meddle in the election, I said "it may be Russia, or China or another country or group, or it may be a 400 pound genius sitting in bed and playing with his computer." The Russian "hoax" was that the Trump campaign colluded with Russia - it never did! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.

Трамп также вспомнил, что Макмастер "забыл сказать, что россияне не повлияли или изменили результаты выборов-2016, а единственный сговор, который имел место быть, это сговор между Россией и его оппонентом от демократов, бывшим Держсекретарем, Хиллари Клинтон и другими демократами".

General McMaster forgot to say that the results of the 2016 election were not impacted or changed by the Russians and that the only Collusion was between Russia and Crooked H, the DNC and the Dems. Remember the Dirty Dossier, Uranium, Speeches, Emails and the Podesta Company! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 февраля 2018 г.

Ранее Трамп прокомментировал обвинения против русских во вмешательстве в выборы 2016 года.

Напомним, что США предъявили официальные обвинения 13 гражданам и трем организациям в России за вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году.

После выборов президента США осенью 2016 года Центральное разведывательное управление США пришло к выводу, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Дональда Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократического голосования.

Позже национальная разведка США выложила в публичный доступ незасекреченную версию доклада о "вмешательстве России в выборы". Согласно документу, президент России Владимир Путин приказал провести хакерские атаки с целью повлиять на выборы в США.