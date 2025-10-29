Президент США Дональд Трамп во время своего выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Южной Корее в среду, 29 октября, сымитировал премьер-министра Индии Нарендру Моди. Об этом сообщило агентство BBC .

Сейчас Трамп совершает пятидневное турне по Азии, охватившее Малайзию, Японию и Южную Корею. Выступая на саммите в южнокорейском городе Кёнджу, он упомянул о конфликте между Индией и Пакистаном.

В частности американский президент вспомнил свой разговор с Нарендрой Моди.

Во время выступления Трамп назвал индийского премьер-министра «убийцей» и «жестким как черт», а затем сымитировал его.

«Нет, мы будем бороться», — передал Трамп слова Моди, пытаясь повторить его акцент.

Соответствующее видео опубликовал американский журналист Аарон Рупар.

В то же время американский президент назвал Моди «самым приятным человеком».

«Скажу вам, что премьер-министр Моди — самый приятный человек. Он… о, вы бы хотели, чтобы ваш отец был таким», — сказал Трамп.

Он также похвастался, что смог урегулировать конфликт между Индией и Пакистаном, пригрозив им повышением пошлин на 250%, пишет The Independent.

«Через некоторое время, а они хорошие люди, буквально через два дня они позвонили и сказали, что понимают, и прекратили воевать — это ли не удивительно… Я сказал, что собираюсь ввести 250-процентные пошлины для каждой страны, что означает, что вы никогда не будете вести бизнес… Это хороший способ сказать, что мы не хотим вести с вами бизнес… и они это поняли, и через 48 часов войны не было», — сказал Трамп.

Вспышка конфликта между Индией и Пакистаном: что известно

В ночь на 7 мая Индия объявила о начале военной операции Синдур против Пакистана, нанеся ракетные удары по «террористической инфраструктуре» как на территории Пакистана (в частности в густонаселенной провинции Пенджаб), так и в подконтрольной пакистанской стороне части Кашмира.

По данным CNN, во время индийской атаки Пакистан сбил пять истребителей ВВС Индии (три французских истребителя Rafale, один МиГ-29, один Су-30) и беспилотник Heron «в целях самообороны». Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф пообещал нанести «удар мести» в ответ на атаку.

С конца апреля напряжение между Индией и Пакистаном обострилось почти до грани разрыва отношений и готовности к боевым действиям. Это произошло после того, как 22 апреля в индийском горном регионе Джамму и Кашмир произошло нападение на туристов, погибли 26 человек. Кроме одного гражданина Непала, все погибшие были гражданами Индии.

Индия возложила ответственность за атаку на Пакистан, назвав нападение «на туристов подлым террористическим актом».

10 мая Дональд Трамп заявил, что Индия и Пакистан достигли договоренности о прекращении огня после длительных переговоров, в которых США выступили посредником.

Американский президент отмечал, что угрожал обеим странам прекращением торговых отношений, чтобы заставить их согласиться на прекращение огня.

20 мая Пакистан и Индия договорились отвести подкрепление войск, развернутое во время активизации конфликта, на позиции мирного времени до конца мая.

Как Индия, так и Пакистан являются ядерными державами. Противостояние между ними продолжается десятилетиями. В 1947 году Великобритания объявила о независимости своей колонии — Британской Индии. Территорию разделили на два государства — индуистскую Индию и мусульманский Пакистан. Спорные территории, в частности княжество Джамму и Кашмир, были в конце концов поделены между Индией, Пакистаном и Китаем, но и спустя почти 80 лет за контроль над этой территорией идет борьба.