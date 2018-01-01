Трамп строит новый либеральный порядок - Помпео Сегодня, 16:44 15 Цей матеріал також доступний українською Майк Помпео

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп строит новый демократический мировой порядок, в котором Вашингтон будет укреплять или отказываться от международных соглашений.

По его словам, Трамп не отказывается от глобального лидерств США, а вместо этого перестраивает установленный после Второй мировой войны порядок, руководствуясь интересами суверенных держав, а не международных институтов, передает Reuters.

"В лучших традициях нашей великой демократии мы сплотим благородные народы, чтобы создать новый либеральный порядок, который поможет предотвратить войну и достичь большего процветания", - сказал Помпео.

Госсекретарь добавил, что Вашингтон действует для того, чтобы "сохранить, защитить открытый, справедливый, прозрачный и свободный мир суверенных государств".

Помпео сказал, что Трамп реформирует либеральный порядок, а не уничтожает его.

Ранее Майк Помпео заявил, что Россия долгое время нарушала Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.