Ближайшие союзники президента США Дональда Трампа в Европе дистанцируются от него перед выборами (Фото: REUTERS/Evan Vucci)

Президент США Дональд Трамп стал «политически токсичной фигурой» для Европы настолько, что даже ультраправые, его ближайшие идеологические союзники, все чаще считают его обузой. Об этом говорится в материале Politico в пятницу, 17 апреля.

По данным издания, европейские правые начали дистанцироваться от президента США еще до того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан потерпел сокрушительное поражение на фоне активной поддержки Белого дома. Его проигрыш в сочетании с последствиями войны в Иране и конфликтом Трампа с Папой Римским ускорили их «отступление».

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«Нам нужно держаться на расстоянии», — заявила лидер французской ультраправой партии Национальный фронт Марин Ле Пен своим коллегам-депутатам на заседании во вторник, сообщил один из присутствующих высокопоставленных партийных чиновников.

Ле Пен поняла, что не стоит сближаться с Трампом еще со времен нападения на Капитолий в 2021 году. Она держалась на расстоянии, учитывая непопулярность Трампа среди французского электората и среди избирателей самой ультраправой партии.

«Тесные связи с Вашингтоном могут быть препятствием и быть неправильно истолкованными. Нам нравятся наши друзья в Вашингтоне, но мы не хотим, чтобы они нам говорили, что делать», — сказал один из близких союзников Ле Пен.

Депутат от ультраправой Альтернативы для Германии (AfD) Торбен Брага также считает, что сохранение связей с Трампом «в конкретном контексте выборов — не слишком перспективный подход».

Европейские правые считают, что поражение Орбана на выборах частично было обусловлено его близостью с Трампом. Это «не понравилось венгерским избирателям», сказал высокопоставленный представитель праворадикального французского Национального фронта. Политическая сила, вероятно, попытается дистанцироваться от Белого дома Трампа, чтобы обеспечить себе лучшую позицию для победы на президентских выборах во Франции в следующем году, пишет Politico.

Аналогичный подход применяют законодатели от AfD, поскольку в сентябре состоятся решающие региональные выборы в Германии.

«Показательная дружба с нынешней администрацией США… висела на шее Орбана, словно жернова… Обещания Трампа относительно будущего процветания Венгрии были напрасными, ведь он сам… едва может открыть себе пространство для маневра», — считает немецкий депутат от AfD Маттиас Мусдорф.

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12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы, на которых победила оппозиционная партия Тиса Петера Мадьяра, которая получит большинство места в парламенте — 137. Тогда как партия Орбана Фидес — 55 мест.

Накануне выборов Дональд Трамп призвал голосовать за Виктора Орбана и заявлял о готовности США способствовать экономическому развитию Венгрии, если действующий премьер продолжит руководить страной.

13 апреля Трамп обрушился с критикой на Папу Римского Льва XIV, назвав его слабым в вопросах преступности и ужасным — во внешней политике.

После этого Папа Лев XIV заявил, что мир «разрушается горсткой тиранов», которые миллиарды долларов «тратят на убийства и разрушения».