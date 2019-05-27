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Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с японским императором Нарухито

Сегодня, 06:59
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Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с японским императором Нарухито - фото

Franck Robichon/Pool via Reuters

Дональд Трамп встретился с императором Японии Нарухито

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в императорский дворец в центре Токио, где состоялась их встреча с японским императором Нарухито.

Как сообщает АР, Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии с момента восшествия на престол.

Американский президент также уже встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ, поиграл с ним в гольф.

Также Трамп посетил соревнования по сумо — он лично вручил победителю первый кубок президента США с этого традиционного японского вида борьбы.

Напомним, американский лидер с супругой Меланьей прибыл в Японию с четырехдневным государственным визитом в субботу, 25 мая. Их встретили в аэропорту глава японского МИДа Таро Коно и посол США в Японии Уильям Хагерти. Кроме того, Трамп и Абэ сыграли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба.

Император Нарухито вступил в должность 1 мая, унаследовав престол от своего отца Акихито. Он стал 126-м императором Японии.

Теги:   Япония Император Дональд Трамп США

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