Трамп стал первым иностранным лидером, который встретился с японским императором Нарухито Сегодня, 06:59 277 Цей матеріал також доступний українською Franck Robichon/Pool via Reuters Дональд Трамп встретился с императором Японии Нарухито Franck Robichon/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья прибыли в императорский дворец в центре Токио, где состоялась их встреча с японским императором Нарухито.

Как сообщает АР, Трамп стал первым иностранным лидером, принятым новым императором Японии с момента восшествия на престол.

Американский президент также уже встретился с японским премьер-министром Синдзо Абэ, поиграл с ним в гольф.

Также Трамп посетил соревнования по сумо — он лично вручил победителю первый кубок президента США с этого традиционного японского вида борьбы.



Напомним, американский лидер с супругой Меланьей прибыл в Японию с четырехдневным государственным визитом в субботу, 25 мая. Их встретили в аэропорту глава японского МИДа Таро Коно и посол США в Японии Уильям Хагерти. Кроме того, Трамп и Абэ сыграли в гольф в загородном клубе Mobara Country Club в японской префектуре Тиба.

Император Нарухито вступил в должность 1 мая, унаследовав престол от своего отца Акихито. Он стал 126-м императором Японии.

