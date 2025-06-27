В то же время Трамп подчеркнул, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми государствами-партнерами (Фото: REUTERS/Nathan Howard)

Соединенные Штаты подписали торговое соглашение с Китайской Народной Республикой и планируют заключить аналогичную договоренность с Индией.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме 26 июня.

«Мы только что подписали соглашение с Китаем», — отметил американский лидер. По его словам, в ближайшее время подобное торговое соглашение планируется подписать и с Индией.

В то же время Трамп подчеркнул, что Вашингтон не обязательно будет договариваться со всеми государствами-партнерами. Некоторым странам, по его словам, просто будет направлено уведомление о введении импортных пошлин в размере 25−45%.

«Это простой способ решать вопросы. Хотя моя команда больше склоняется к подписанию соглашений, чем я сам», — добавил президент.

Напомним, что в апреле США ввели пошлины на импорт товаров из большинства стран-партнеров, в пределах от 10% до 49%. Впоследствии действие тарифов было приостановлено на 90 дней для проведения двусторонних переговоров.

Наиболее острое противостояние произошло между США и Китаем. Обе стороны неоднократно повышали таможенные ставки, которые достигли 145% со стороны США и 125% со стороны КНР. После этого начались переговоры по отдельному торговому соглашению, которые требовали личного участия Дональда Трампа и Си Цзиньпина.