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Трамп: США сохранят войска в Ираке, чтобы следить за Ираном

Сегодня, 19:17
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EPA

Войска США в Ираке будут следить за Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

Об этом он заявил в программе "Face the Nation" на CBS, передает The Hill.

"Все, что я хочу, это иметь возможность смотреть”, - сказал Трамп.

Он также добавил, что у США есть “невероятная и дорогая” военная база в Ираке, которая расположена так, чтобы удобно наблюдать за всеми частями “неспокойного Ближнего Востока".

“Если есть проблемы, если кто-то хочет разработать ядерное оружие или другие вещи, мы будем знать об этом, прежде чем они это сделают", - заявил Трамп.

Теги:   США Ирак Иран

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