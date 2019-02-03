Трамп: США сохранят войска в Ираке, чтобы следить за Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.
Об этом он заявил в программе "Face the Nation" на CBS, передает The Hill.
"Все, что я хочу, это иметь возможность смотреть”, - сказал Трамп.
Он также добавил, что у США есть “невероятная и дорогая” военная база в Ираке, которая расположена так, чтобы удобно наблюдать за всеми частями “неспокойного Ближнего Востока".
“Если есть проблемы, если кто-то хочет разработать ядерное оружие или другие вещи, мы будем знать об этом, прежде чем они это сделают", - заявил Трамп.