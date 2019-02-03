Трамп: США сохранят войска в Ираке, чтобы следить за Ираном Сегодня, 19:17 218 Цей матеріал також доступний українською EPA Войска США в Ираке будут следить за Ираном EPA

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует сохранить американское присутствие в Ираке, чтобы следить за Ираном.

Об этом он заявил в программе "Face the Nation" на CBS, передает The Hill.

"Все, что я хочу, это иметь возможность смотреть”, - сказал Трамп.



Он также добавил, что у США есть “невероятная и дорогая” военная база в Ираке, которая расположена так, чтобы удобно наблюдать за всеми частями “неспокойного Ближнего Востока".

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“Если есть проблемы, если кто-то хочет разработать ядерное оружие или другие вещи, мы будем знать об этом, прежде чем они это сделают", - заявил Трамп.