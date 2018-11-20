Трамп: США останутся союзником Саудовской Аравии, несмотря на убийство Хашукджи

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты намерены оставаться "непоколебимым союзником" Саудовской Аравии, несмотря на то что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, возможно, знал об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.

Об этом сообщает Reuters.

Глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон не собирается отменять военные контракты с Эр-Риядом: "Если мы глупо отменим эти контракты, Россия и Китай останутся в огромном выигрыше".

Смотрите также В консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле жестоко убили журналиста. Какие доказательства причастности работников диппредставительства есть у турецкой власти

Оппозиционный к властям Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".

Смотрите также Вошел в консульство и пропал. Что известно об исчезновении саудовского журналиста в Стамбуле и почему его ищут три страны

В Саудовской Аравии заявили, что власти хотели убедить Хашукджи вернуться в страну и отправили для этого 15 агентов с широкими полномочиями, которые прибегли к насилию и пригрозили ему, что "накачают" лекарствами. Когда журналист начал кричать, его взяли в удушающий захват, в результате чего он умер.

В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и уволили пятерых должностных лиц, в частности советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асири.