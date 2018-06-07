Трамп: США и Северная Корея могут подписать мирное соглашение

Президент США Дональд Трамп допустил подписание мирного соглашения с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном на саммите 12 июня.
Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, передает Bloomberg.
"Мы могли бы подписать соглашение. Мы рассматриваем это. Мы обсуждаем это с ними", - сказал глава Белого дома.
По словам Трампа, подписание мирного соглашения, наверное, - один из простейших этапов переговоров по нормализации двусторонних отношений. "Трудная часть последует после этого", - заявил он.
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Президент США добавил, что в случае провала саммита США-КНДР политика максимального давления будет продолжена. По его словам, у него есть список из 300 дополнительных санкций, которые он готов ввести против Северной Кореи.
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Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.
Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.
Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.
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