Трамп: США будут предоставлять помощь только тем, кто уважает американские интересы

Президент США Дональд Трамп в будущем намерен оказывать финансовую помощь только "друзьям" Америки.
Как передает DW, об этом он заявил во вторник, 25 сентября, на 73-й сессии Генассамблеи ООН.
Трамп отметил, что США будут в будущем проверять, "что функционирует и что не функционирует, и учитывают ли страны, получающие наши доллары и нашу защиту, наши интересы".
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Как сообщается, глава Белого дома начал свое выступление с перечисления успехов, которые его кабинет добился за проведенное во власти время, чем вызвал смех в зале. Усмешки слушателей, в частности, вызвала фраза Трампа о том, что его администрация "добилась большего, чем любая другая администрация в истории страны". Отмечается, что это довольно нетипичная реакция на сессии Генассамблеи, где действует строгий формальный протокол.
Американский президент также призвал к международной изоляции Ирана.
"Мы призываем все нации изолировать иранский режим, пока он продолжает свои агрессивные действия", - заявил Трамп.
Он сообщил, что считает правильным свое решение по одностороннему выходу из "ядерной сделки", поскольку экономические санкции должны удержать Тегеран от "кровавых планов".
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