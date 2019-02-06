Трамп сообщил СМИ дату следующей встрече с Ким Чен Ыном Сегодня, 03:48 21 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Встреча пройдет во Вьетнаме ЕРА

Издание Politico сообщает, что президент США Дональд Трамп сообщил журналистам о том, что следующая встреча с главой КНДР Ким Чен Ыном пройдет 28-29 февраля.

По данным издания, Трамп сообщил дату ведущим телевизионных новостей накануне своего визита в Конгресс.

Также сообщается, что встреча пройдет во Вьетнаме.

12 июня 2018 года в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".