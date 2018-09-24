Трамп сообщил, что "очень скоро" снова встретится с Ким Чен Ыном

Трамп заявил в ООН, что в северокорейском вопросе был достигнут "огромный прогресс"

Президент США Дональд Трамп заявил, что его следующий саммит с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится "очень скоро".

Такое заявление он сделал, выступая в ООН, передает Голос Америки.

"Отношения с Северной Кореей - очень хорошие. У нас многое подготовлено. Похоже, что очень скоро мы проведем второй саммит", - сказал президент США.

Трамп подчеркнул, что его администрацией в северокорейском вопросе был достигнут "огромный прогресс". Он сообщил, что Ким Чен Ын попросил о проведении второго саммита в "превосходном письме".

"И мы это сделаем, - заверил он, - Госсекретарь Помпео займется этим в ближайшем будущем. Похоже, что дела идут очень-очень хорошо".

Ранее о том, что Ким Чен Ын хочет в ближайшее время провести еще один саммит с президентом США Дональдом Трампом, чтобы ускорить денуклеаризацию заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин после возвращения из Пхеньяна. Сообщалось также, что через Мун Чжэ Ина Ким Чен Ын передал послание для Трампа.

19 сентября госсекретарь Майк Помпео заявил, что ядерное разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году.