Трамп заявил, что «не уверен», предоставят ли США Украине лицензию на производство ракет Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что «не уверен», предоставят ли Соединенные Штаты Украине лицензию на производство ракет Patriot . По его словам, Вашингтон «рассматривает этот вопрос».

Об этом он заявил в четверг, 30 июля, в интервью Financial Times.

«Это чрезвычайно мощное оружие, и… мы должны проявлять определенную осторожность в том, кому мы выдаем лицензию. Мы, собственно, не выдаем лицензий на оборудование», — заявил Трамп.

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В то же время Трамп подчеркнул, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России против Украины. Он также сообщил, что в ближайшие дни его спецпредставители Джаред Кушнер и Стив Виткофф впервые посетят Украину.

«Если сказать совсем просто, мы хотим, чтобы война России в Украине закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира», — добавил он.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский направил Трампу и Конгрессу США срочное письмо с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине. Позже президент рассказал журналистам, что в этом письме запросил у Трампа лицензию на производство ракет Patriot.

8 июля Трамп заявил, что Вашингтон передаст Киеву лицензию на производство ракет для Patriot — об этом он сказал во время пресс-конференции с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре, добавив, что производителя еще не проинформировали, но «всё уладится».

28 июля Владимир Зеленский провел встречу с Дональдом Трампом в Белом доме. Они обсудили лицензии на производство перехватчиков для Patriot, а также другие инициативы, способные усилить оборонные возможности Украины. Встреча лидеров продлилась около часа.

По словам президента, во время встречи Трамп согласился ускорить выдачу Украине лицензий на производство перехватчиков для Patriot. Однако для налаживания выпуска значительного количества этого оружия все равно потребуется много времени — примерно от одного до пяти лет. Такие сроки Украину не устраивают, подчеркнул Зеленский.

Зеленский также попросил Трампа предоставить Украине экстренный «зимний пакет» ракет для систем ПВО Patriot для отражения российских атак на украинские объекты энергетики.