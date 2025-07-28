Трамп заявил, что «очень разочарован» Путиным и собирается сократить 50-дневный дедлайн на заключение мирного соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней , которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

«Я разочарован президентом Путиным, очень разочарован им, поэтому мы посмотрим, и я сокращу эти 50 дней, которые я ему дал, до меньшего количества, потому что мы знаем, что произойдет», — сказал Трамп в понедельник 28 июля, журналистам во время визита в Шотландию.

Президент США сказал, что много раз думал, что «урегулировал» с Путиным вопрос о соглашении, однако РФ продолжала после этого атаковать ракетами Киев и другие украинские города и убивать много людей.

Глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram поблагодарил президента США за «твердую позицию и четкий сигнал — мир через силу».

Обновлено в 16:10. Позже Трамп объявил, что новый дедлайн для России будет составлять «10 или 12 дней», передает The Guardian.

«Нет смысла ждать. Я хочу быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса», — сказал он.

26 июля США в ООН заявили, что ультиматум Трампа о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней действует, США не исключают «дальнейших мер».

14 июля Дональд Трамп пригрозил России тарифами в 100% и вторичными санкциями против стран, которые покупают российскую нефть, если та не пойдет на мирное соглашение с Украиной за 50 дней.

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — цинично заявил Лавров.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал разглагольствования Лаврова, отметив, что он «теряется в реальном положении дел».

15 июля Трамп заявил, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что установленный президентом США 50-дневный срок для достижения мирного соглашения между Украиной и РФ означает еще почти два месяца смертей и разрушений.