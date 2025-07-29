Президент США Дональд Трамп сократил стране-агрессору России срок для заключения мирного соглашения по Украине , и это свидетельствует о том, что его нетерпение по отношению к Кремлю набирает обороты.

Об этом пишет CNN, анализируя последние заявления американского лидера, объявившего, что сократит 50-дневный срок, который был дан российскому диктатору Владимиру Путину для установления мира, до 10−12 дней. В противном случае на Москву и ее торговых партнеров будут наложены вторичные санкции.

Это последний признак того, что изменчивая риторика Трампа относительно войны в Украине приобрела более последовательный тон, и он в целом критический по отношению к Кремлю и Путину, отмечают в CNN.

В свою очередь российское руководство последовательно отвергало возможность завершения войны против Украины до достижения своих максималистских целей. И маловероятно, что угроза новых санкций против РФ изменят намерения Кремля, который, похоже, одержим достижением своих целей любой ценой, пишет CNN.

Сократив срок для заключения мирного соглашения, Трамп вряд ли как-то повлияет на жесткий расчет Кремля. Особенно учитывая тот факт, что Москва расценивает санкции, которыми угрожает президент США, как бессильные или невозможные для реализации. Еще до новых заявлений Дональда Трампа кремлевские чиновники публично потешались над его ультиматумами в адрес РФ, указывает CNN. В частности, министр иностранных дел страны-агрессора РФ Сергей Лавров заявлял, что «мы все это проходили».

"…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся", — говорил Лавров ранее в июле.

28 июля Дональд Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

«Нет причин ждать. Я хочу быть щедрым, но мы просто не видим никакого прогресса», — заявил Трамп в понедельник, 28 июля.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отреагировал на слова Трампа, заявив, что президент США «приближается к войне с Россией».

«Трамп играет в игру ультиматумов с Россией: 50 дней или 10… Он должен помнить две вещи: Россия — это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум — это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной. Не иди по пути Сонного Джо [Джо Байден]», — написал он в соцсети X.