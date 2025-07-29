Ультиматум Трампа Кремлю. В ISW разъяснили, может ли Путин согласиться на прекращение войны против Украины

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время саммита лидеров G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина, 30 ноября 2018 года (Фото: REUTERS/Marcos Brindicci)

Российский диктатор Владимир Путин вряд ли пойдет на какие-либо уступки в своих военных целях , если только его не вынудят к этому значительные успехи Украины на поле боя.

Об этом говорится в отчете исследователей Института изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что президент США Дональд Трамп объявил о новом крайнем сроке для Путина для заключения мирного соглашения с Украиной. В понедельник, 28 июля, Трамп заявил, что дедлайн для Кремля закончится через «10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

Однако эксперты ISW указывают, что кремлевские чиновники продолжают позиционировать Россию, как находящуюся в прямой геополитической конфронтации с Западом, чтобы обеспечить внутреннюю поддержку войны против Украины и будущей российской агрессии против НАТО. В частности, на это указывают последние публичные выступления российских чиновников, в их числе и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На российском молодежном форуме 28 июля он заявил, что «Россия впервые в истории борется сама против всего Запада» и что РФ «должна полагаться на себя». Аналитики также указали на слова Лаврова о том, что у РФ «нет союзников на поле боя», в отличие от Первой и Второй мировых войн. В ISW акцентировали внимание и на словах Лаврова о том, что у РФ не было альтернативы началу так называемой «специальной военной операции» против Украины, поскольку якобы нужно защитить русскоязычных.

«Это стандартный нарратив, который российские официальные лица используют для оправдания российской агрессии против Украины», — подчеркнули в ISW.

Заявления Лаврова, убеждены аналитики Института, подтверждают преданность Кремля своим военным целям в Украине перед российской общественностью, и в частности перед российской молодежью. Эксперты также подчеркнули, что Кремль потратил много времени и сил на обеспечение внутренней поддержки войны. И, согласно данным независимых опросов, большинство россиян поддерживают военные действия до тех пор, пока Москва не добьется своих военных целей — «денацификации», демилитаризации и нейтралитета Украины.

Приверженность россиян достижению военных целей РФ значительно усложнит для Путина возможность представить внутренней аудитории как победу любое мирное соглашение, которое не будет включать его заявленные цели, говорится в отчете ISW. Путин вряд ли пойдет на какие-то уступки, разве что его заставят к этому значительные победы Украины на поле боя, поскольку любое переговорное завершение войны, не предполагающее достижения всех целей Кремля, поставит под сомнение успех и целесообразность военной кампании РФ против Украины, подчеркнули аналитики.

28 июля президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

Ранее в июле министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров отреагировал на требование президента США пойти на мирное соглашение, заявив, что «мы это проходили».

«…50 дней, было раньше и 24 часа, было и 100 дней, мы все это проходили… Против нас уже введено беспрецедентное количество санкций, мы справляемся. Не сомневаюсь, что мы справимся», — цинично заявил Лавров.